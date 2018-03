WDR

Die Putin-Matrix - Russland vor der Präsidentschaftswahl

14.03.2018 | 60 Min. | Verfügbar bis 14.03.2019 | Quelle: PHOENIX

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 14.03.2019.

Eine kleine Schmalspurbahn, von den Einheimischen liebevoll Matriza (die Matrix) genannt, versorgt Bergdörfer nicht weit von Sotschi mit allem Nötigen. Es gibt keine Straßen in diese pittoreske Welt, in der alles verfällt. Gleichzeitig verspricht Wladimir Putin kurz vor seiner Wiederwahl ein strahlendes, erfolgreiches Russland. Seine Visionen werden ins ganze Land übertragen. Auch die Menschen am Zielpunkt der klapprigen Matriza lieben ihn dafür. Ein virtuelles und ein reales Russland - das sind die Bausteine der "Putin-Matrix".