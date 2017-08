WDR

Hirschhausen in der Psychiatrie

31.08.2017 | 29 Min. | Verfügbar bis 24.08.2018 | Quelle: WDR

Eckart von Hirschhausen verbringt drei Tage in einer Psychiatrischen Klinik in Berlin. Dort trifft er auf Menschen, die an den psychischen und physischen Herausforderungen in der Mitte des Lebens gescheitert sind. Ängste, Burnout und Depressionen - Befunde, die jeden treffen können und deshalb Angst machen. Autor/-in: Krischan Dietmaier, Stefan Otter