Brasilien: Zwangsarbeit für VW?

13.08.2017

Jahrelang haben sie Wald gerodet, um Volkswagen einen Traum zu erfüllen: den Aufbau einer gigantischen Rinderfarm. Wenn José Liborio und José Pereira heute darüber sprechen, steigen ihnen Tränen in die Augen. "Kein Mensch sollte so etwas erleben müssen. Nicht einmal ein Tier darf man so behandeln. So vollkommen unmenschlich."