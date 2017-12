Weltspiegel

Hongkong: Käfigmenschen im teuersten Immobilienmarkt der Welt

10.12.2017 | 6 Min. | Quelle: Das Erste

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Ein Käfig in einem engen Raum - das bedeutet Wohnen für die Armen Hongkongs. Dabei zahlen sie für ihren Schlafplatz oft so viel wie für eine Sozialwohnung. An die kommt man aber nur schwer ran.