Syrien: Ost-Ghouta - "Die Hölle auf Erden"

25.02.2018 | 5 Min. | Quelle: Das Erste

UN-Generalsekretär Guterres findet dramatische Worte. Nach Tagen zahlreicher Bombenangriffe eskaliert die Situation in der syrischen Enklave Ost-Ghouta. 400.000 Menschen leben dort in "einer Hölle auf Erden", so Guterres.