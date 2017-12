Weltspiegel

Weltspiegel extra: Der Fall Linda W. -

14.12.2017 | 16 Min. | Quelle: Das Erste

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Linda W. aus Sachsen war vor einem Jahr nach Syrien gereist, um sich dem IS anzuschließen. Nun sitzt sie in Jugendhaft in der Nähe von Bagdad. Reportern von NDR, SWR und Süddeutscher Zeitung ist es gelungen, mit ihr zu sprechen.