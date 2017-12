Weltspiegel

Weltspiegel extra: Frauenpower in Saudi-Arabien

17.12.2017 | 40 Min. | UT | Quelle: Das Erste

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Frauen boxen sich durch, nicht nur einem saudischen Box-Studio, sondern in vielen Bereichen der Gesellschaft. Doch derzeit tut sich viel in dem Land. Die Reportage bietet exklusive Einblicke in die bislang verschlossene Frauenwelt.