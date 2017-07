Weltspiegel

Weltspiegel extra: Mossul - Die Befreiung

04.07.2017 | 16 Min. | Quelle: Das Erste

Die Stadt galt als die Hauptstadt des IS. Hier in der Al-Nuri-Moschee hatte der IS-Chef Al-Baghdadi das Kalifat ausgerufen. Jetzt ist Mossul praktisch vom IS befreit.