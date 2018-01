11 Beiträge

Wider das Vergessen - Holocaust-Gedenktag

Anlässlich der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau vor 73 Jahren wird am 27. Januar der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Der Name "Auschwitz" ist Symbol geworden für die bis heute unfassbare fabrikmäßige Ermordung von Menschen. Nur noch wenige Zeitzeugen können von den Verbrechen im Dritten Reich erzählen. Gleichzeitig laufen die Ermittlungen gegen die letzten lebenden Naziverbrecher. Wie gehen wir mit der Schuld um? Und wie kann ein Erinnern in Zukunft aussehen? Dokumentationen und Beiträge aus den Programmen der ARD.