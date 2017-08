12 Beiträge

Wohin steuert die Türkei?

Am 15. Juli jährte sich der Putschversuch in der Türkei zum ersten Mal. Dabei wurde versucht, Präsident Recep Tayyip Erdogan zu stürzen. Das Gegenteil ist eingetreten: Erdogan ist so mächtig wie nie zuvor. Und das ist auch in Europa spürbar. Tausende Türken beantragen derzeit Asyl in Deutschland. Die Konflikte der gespaltenen türkischen Gesellschaft werden auch bei uns ausgetragen. Nun versucht Erdogan sogar, Einfluss auf die Bundestagswahl zu nehmen. Wie kann und soll die Bundesregierung darauf reagieren? Beiträge zum Thema aus den Programmen der ARD.