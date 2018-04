die story

Die dunkle Seite des deutschen Rap

28.03.2018 | 44 Min. | Verfügbar bis 28.03.2019 | Quelle: WDR

Über Antisemitismus im deutschen Rap wird nicht nur in der Musikszene heftig debattiert. Die Story fragt nach: Wer sind die Akteure? Um was geht es in den Rap-Texten wirklich? Wirklich um Judenhass? Autor/-in: Viola Funk