engel fragt

Engel fragt: Bin ich bereit zu teilen?

20.03.2018 | 29 Min. | UT | Verfügbar bis 20.03.2019 | Quelle: hr

Fühlen Sie sich auch manchmal überfordert? Überall Menschen, die um unsere Hilfe bitten: An der Haustüre oder in der Fußgängerzone. Vom Roten Kreuz über "Brot für die Welt" bis hin zu Obdachlosen oder Zirkusbetreibern im Winterquartier. Alle hätten gerne ein bisschen Kleingeld. Etwas zu essen oder ein Dach über dem Kopf. Allen können wir nicht helfen. Also steht plötzlich die Frage im Raum: Mit wem bin ich bereit zu teilen? Und mit wem nicht?