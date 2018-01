engel fragt

Engel fragt - Spezial: Malvina, Diaa und die große Aufregung über einen KiKA-Film

13.01.2018 | 90 Min. | Verfügbar bis 13.01.2019 | Quelle: hr

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 13.01.2019.

Ein Film aus der "KiKA"-Reihe "Schau in meine Welt" sorgt seit Tagen für gewaltigen Wirbel in den sozialen Netzwerken und in den Zeitungen. Der Film "Malvina, Diaa und die Liebe" thematisiert die Liebesgeschichte eines jungen Mädchens aus Fulda und eines jungen syrischen Flüchtlings.