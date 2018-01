feste.feiern

Die Heiligen Drei Könige

06.01.2018 | 6 Min. | Verfügbar bis 14.12.2022 | Quelle: Bayerischer Rundfunk 2017

Feiertag ist der 6. Januar nicht in ganz Deutschland. Als Sternsinger verkleidet sind die Heiligen Drei Könige aber bundesweit unterwegs. feste.feiern verrät, warum es die Weisen aus dem Morgenland nie gab, was CMB heißt und was Caspar Melchior und Balthasar mit Schädeln im Kölner Dom zu tun haben.