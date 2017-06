hessenreporter

Ilkay, die Flörsheimer und der Kampf um Deniz Yücel

25.06.2017 | 30 Min. | UT | Verfügbar bis 24.06.2018 | Quelle: HR

Seit dem 14. Februar ist für sie alles anders: Ilkay Yücel aus Flörsheim opfert ihre ganze freie Zeit, um für ihren Bruder zu kämpfen. Der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel ist in der Türkei festgenommen worden und sitzt in Einzelhaft. Wegen angeblicher Terrorpropaganda und Volksverhetzung. "Dabei hat er nur seinen Job gemacht", sagt seine Schwester Ilkay. Sie kämpft für die Freilassung ihres Bruders, organisiert Mahnwachen, Demonstrationen, Autokorsos und tritt im Fernsehen auf. Dabei ist Ilkay eher schüchtern, doch für ihren Bruder macht sie sich stark. Neben der Familie sind auch der Flörsheimer Bürgermeister und viele Bürger der Stadt aufgeschreckt und haben sich dem Kampf angeschlossen. Auch wenn es aussichtslos scheint, auf den türkischen Präsident Erdogan Druck ausüben zu können ? so hoffen sie doch, dass ihr Protest etwas bewirken kann. Vielleicht ja können sie die deutschen Politiker wach rütteln und ein kleines bisschen dazu beitragen, dass die Diplomatie in Sachen Deniz Yücel an Fahrt gewinnt. Aufgeben ist keine Alternative. Und #FreeDeniz wird zum Symbol für die Pressefreiheit?