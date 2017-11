kulturmatinée

Anne-Sophie Mutter - Eine von hier

26.11.2017 | 44 Min. | Verfügbar bis 26.11.2018 | Quelle: SWR

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 26.11.2018.

Sie hat sich gut überlegt, was sie sagt. Drei Minuten hat Stargeigerin Anne-Sophie Mutter Zeit. Für eine Ansprache vor der Wirtschaftselite der Welt. Staatschefs und Konzernlenker werden nicht nur ihrer Geige lauschen, sondern ihren Worten. Und die werden alles andere als harmonisch sein. Denn das Wunderkind von einst ist längst ihrer angepassten Rolle entwachsen: Anne-Sophie Mutter ist eine der Großen des Südwestens.In einem filmischen Porträt nähert sich Autorin Ulrike Gehring einer Frau, deren Leben über Jahrzehnte auf der Höhe des Erfolgs schwebt. Die Anne-Sophie Mutter von heute, deren Ambitionen weit über das ganz große Solo auf der Violine hinaus gehen. So fremd sie beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos auch sein mag, so sehr erlebt der Film hier die neuen Facetten der Stargeigerin aus Wehr in Baden, die in der Politik keine zaghaften Töne anstimmen will. Das jedenfalls hat sie sich für den Abend in Davos vorgenommen.