kulturmatinée

Pure Love - The voice of Ella Fitzgerald

10.09.2017 | 53 Min. | Verfügbar bis 09.10.2017 | Quelle: SWR

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 09.10.2017.

Ella Fitzgeralds Stimme ist ein Phänomen und bis heute unerreicht. Im Film steht ihre Stimme im Fokus. Viele unterschiedliche Menschen - Musiker, Sänger, Kritiker, Biografen und Fans - berichten über ihre ganz persönlichen Erlebnisse. Der Film will dem Phänomen auf die Spur kommen und gleichzeitig etwas über Ellas Leben und Wesen erzählen. Ella hatte ein absolutes Gehör und eine perfekte Intonation. Ihre Stimme umfasste drei Oktaven, sie hatte eine scheinbare Mühelosigkeit in der Phrasierung und die Momente, in denen sie nicht den richtigen Ton traf, kann man in ihrer fast 60 Jahre dauernden Karriere wohl an einer Hand ablesen. Es gibt nahezu keinen Musik-Stil, in dem sie nicht brillieren konnte. Dieses Stimm-Wunder starb 1996 und stand bis zu einer großen Operation 1993, in der ihr als Folge einer schweren Diabetes-Erkrankung beide Unterschenkel amputiert werden mussten, fast durchgängig auf den großen Bühnen der Welt. Am 27. April 2017 hätte sie ihren 100. Geburtstag gefeiert.