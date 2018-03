lesenswert

Ina Hartwig und Sandra Richter

Die Kulturdezernentin Ina Hartwig hat eine "Biographie in Bruchstücken" über die große Dichterin Ingeborg Bachmann und deren komplexes Lebens geschrieben und gibt Antworten auf die Frage "Wer war Ingeborg Bachmann?" - In "Mein Leben in drei Büchern" muss sich die Literaturwissenschaftlerin Sandra Richter, die ein umfangreiches Werk über die "Weltgeschichte der deutschsprachigen Literatur" verfasst hat, auf drei Bücher beschränken, die in ihrem Leben eine Bedeutung spielten.