Mit deutschnationalen Sprüchen in den Bundestag? - Die rechten Vordenker der AfD

15.08.2017

Aktuellen Umfragen zufolge hat die AfD gute Chancen, in den Bundestag einzuziehen. Aber: Was will die Partei genau? Tatsächlich gibt es in der AfD und in ihrem Umfeld einflussreiche Köpfe mit völkisch-nationalen Ideen. (Autorin: Birgit Kappel)