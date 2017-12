tag7

Jesus, Maria und Pulcinella - Die Krippenbauer von Napoli

02.12.2017

In der Adventszeit wälzen sich Massen durch Via San Gregoria Armeno in Neapel, die Altstadtgasse der Krippenbauer. Marco Ferrigno ist der ungekrönte König der Krippenbauer. Kurz vor Weihnachten ist sein Geschäft überfüllt. Die Kunden reißen ihm seine Krippen und Krippenfiguren förmlich aus den Händen: Jesus, Maria und Josef, die Schäfer, die Heiligen Drei Könige. Seine größten Kassenschlager aber sind Figuren von Film-, Fernseh- und Fussballstars: Maradona, Sophia Loren, Pavarotti und - natürlich - Pulcinella. Der Harlekin Pulcinella ist "das Symbol Neapels", wie Marcos Cousin Luca erzählt. Autor/-in: Uri Schneider