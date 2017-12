tagesschau24

Der tagesschau24-Jahresrückblick: Bildende Kunst

19.12.2017

Das Kunstjahr 2017 war ein Jahr der Superlative: da gab es die Dokumenta , die zum ersten Mal an zwei Schauplätzen stattfand, in Kassel und Athen, die Biennale, wie gewohnt in Venedig, das Skulpturenprojekt in Münster und mit "Made in Germany der Leistungsschau der deutschen Kunst in Hannover. Unsere Autorin Christine Gerberding wirft gemeinsam mit dem Kunstwissenschaftler Wolfgang Ullrich einen Blick zurück auf teure Kunst und Großausstellungen, die vor allem Großes wollten.