Während die Mutter in der Entzugsklinik und der Vater auf "Geschäftsreise" ist, verbringt der 14-jährige Außenseiter Maik die großen Ferien allein in der elterlichen Villa. Doch dann kreuzt Tschick auf. So beginnt eine Reise ohne Karte und Kompass durch die sommerglühende ostdeutsche Provinz.

Bild: Studiocanal