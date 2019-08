Die wichtigsten Neustarts vom 15. August

Buddies, die Erste: "Once Upon A Time ... In Hollywood" geraten ein Western-Star und sein Stuntdouble zwischen Polanski und die Manson-Familie. Buddies, die Zweite: "Alles hört auf kein Kommando" im neuen Toy-Story-Film mit den Kumpels Woody und Buzz. Was sonst noch so läuft - hier in den Shortcuts!

Bildquelle · Sony Pictures