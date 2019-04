Der mächtige Oberschurke Thanos hat die Avengers im vergangenen Film "Infinity War" gehörig dezimiert. Die verbliebenen Kämpfer müssen sich also bereit machen für die letzte Schlacht gegen ihn. 'Aufbäumen? heißt es für Thor, Pfeil-und-Bogen-Meister Hawkeye oder die "Guardians of the Galaxy", und es wird ein düsterer, epischer dreistündiger Showdown.

