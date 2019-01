Er war ein Lichtblick im Dritten Reich: Oskar Schindler. 1943 wurde der deutsche Geschäftsmann Zeuge der brutalen Räumung des Krakauer Ghettos. Und beschloss, zu handeln: Fast 1.100 Juden bewahrte Schindler vor der Gaskammer. Zum 25. Jubiläum kommt Steven Spielbergs Klassiker am 27. Januar für einen Tag in überarbeiteter Fassung wieder in die Kinos.