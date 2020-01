Sam Mendes schickt uns in "1917? direkt und ohne Schnitt in die Schlacht des ersten Weltkriegs, Udo Lindenberg steigt in "Lindenberg! Mach Dein Ding!" zum deutschen Superstar auf, und "Crescendo" erzählt von einem Klassik-Projekt für eine bessere Welt: die wichtigsten Neustarts der Woche.

Bildquelle: Universal Pictures