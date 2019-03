Wie der Staatsfeind die USA blamierte

"Jagd auf Snowden" erzählt die wahre Geschichte der Flucht Edward Snowdens. Es ist eine David gegen Goliath-Geschichte, an deren Ende sich Snowden ins Moskauer Exil rettet und die Supermacht USA blamiert ist. John Goetz, der das Thema für den Rechercheverbund von NDR, WDR und SZ recherchierte, und Poul-Erik Heilbuth erzählen den Thriller der Flucht von Snowden in minutiöser Rekonstruktion und in exklusiven Interviews. Erstmals berichtet Edward Snowden selbst über die Umstände seiner Flucht.