Spider-Man muss in Europa die Welt retten in "Spider_Man: Far From Home", Jens Pfeifer lässt die Rockgeschichte der "Spider Murphy Gang" Revue passieren, und ein Dokumentarfilm beleuchtet Leben und Wirken von Kicker Toni Kroos. Die wichtigsten Kino-Neustarts der Woche.

Bildquelle · Sony Pictures