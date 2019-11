Scorsese geht zu Netflix - mit seinem Mafiaepos "The Irishman". Matt Damon geht nach Le Mans - in "Le Mans 66 - Gegen jede Chance". Und Franziska Hartmann geht in den Wald - und sieht mit ihrem Sohn "Sterne über uns". Die wichtigsten Neustarts der Woche.

Bildquelle: 20th Century Fox