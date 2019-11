Die wichtigsten Neustarts vom 21. November

Schneemann Olaf kehrt zurück in "Die Eiskönigin 2", Cate Blanchett als "Bernadette" verschwindet von eben auf gleich aus ihrem Familiendasein, und Christiane Paul trifft in "Was gewesen wäre" ausgerechnet im Romantikurlaub ihre alte Jugendliebe aus DDR-Zeiten wieder: die wichtigsten Kino-Neustarts der Woche.

Bildquelle: Walt Disney