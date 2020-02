"Herbstmilch" beruht auf dem autobiografischen Bestseller der Niederbayerin Anna Wimschneider. Regisseur Joseph Vilsmaier verfilmte das entbehrungsreiche Leben der Bäuerin mit Dana Vávrová in der Hauptrolle. Das BR Fernsehen zeigt das brillant gespielte und mehrfach ausgezeichnete Drama in Gedenken an Joseph Vilsmaier, der am 11. Februar 2020 im Alter von 81 Jahren gestorben ist.

