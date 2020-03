"Onward: Keine halben Sachen" heißt es für zwei Elfen in Pixars neuem Abenteuer. In "Emma" sucht die Titelheldin den Mann fürs Leben - für ihre Freundin. Und "Die Känguru-Chroniken" bringen Marc-Uwe Klings Bestseller in die Kinos. Die wichtigsten Neustarts der Woche.

Bild: Walt Disney