Die wichtigsten Neustarts vom 9. Januar

Eine Botanikerin züchtet eine Blume, die gefährliche Kräfte entwickelt. In "Alkohol - Der globale Rausch" untersucht Andreas Pichler, wie tief gefährlich starker Alkoholkonsum in unserer Gesellschaft verankert ist. Und "Freies Land" ist ein düsterer deutscher Post-Wende-Krimi in bester Jussi-Adler-Olsen-Manier - die wichtigsten Neustarts der Woche.

Bildquelle: Verleih Telepool