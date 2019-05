Inside Nordkorea

Der Film ist ein so noch nie gesehenes dokumentarisches Porträt von Nordkorea, einem Staat, der sich komplett vom Rest der Welt abschottet. Der Regisseur Vitali Manski besucht - mit Erlaubnis des Regimes - Arbeiter in Fabriken, Kinder in Schulen und Familien in ihren Wohnungen und zeigt, dass jedes offizielle Bild, das Nordkorea in Richtung Rest der Welt verlässt, komplett propagandistisch durchinszeniert ist.

Bildquelle · BR/MDR/Saxonia Entertainment GmbH