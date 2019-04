Der Künstler Mark Hogencamp lebt in zwei Welten: in seinem Puppendorf ist er der Weltkriegs-Held Hogie, im Alltag ein traumatisierter Einsiedler. In "Willkommen in Marwen" erzählt "Forest Gump"-Regisseur Robert Zemeckis die Geschichte eines Mannes, der nach einer rechtsradikalen Prügelattacke einen ungewöhnlichen Versuch zur Selbsttherapie startet.

Bildquelle · Universal Pictures