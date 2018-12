1860: der französische Anwalt und Abenteuerer Orélie-Antoine de Tounens landet in Chile, mit einer ungewöhnlichen Mission: Er will König von Patagonien werden. Sieben Jahre arbeitete der Videokünstler Niles Atallah an seinem Experimentalfilm. "Rey" ist eine assoziative Bilderflut, ein rätselhaftes Werk über einen rätselhaften Mann, der vom Stamm der Mapuche tatsächlich zum König gekrönt wurde.