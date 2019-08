Waldsterben 2.0 - Politik und Wissenschaft suchen nach Lösungen

Zwei trockene und heiße Sommer bringen den deutschen Wald an seine Belastungsgrenze. Die Situation ist so dramatisch, dass in den ostdeutschen Wahlkämpfen nahezu täglich neue Vorschläge unterbreitet werden. Doch nicht einmal die Wissenschaft weiß derzeit, welche Baumsorten den Klimawandel überstehen könnten.

Bildquelle · ARD