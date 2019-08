Immer an der Mauer lang

Die Chinesische (auch: Große) Mauer ist das längste von Menschen erschaffene Bauwerk der Welt: 22.000 Kilometer aus Stein, Erde oder Fels. Sie ist das Herzstück der chinesischen Zivilisation und verbindet jahrtausendealte Dynastien mit dem China der Moderne. Sascha Storfner und ein Team aus dem ARD-Studio Peking sind dem Verlauf der Mauer gefolgt. Quer durchs Land, vom Meer bis in die Wüste, von der Grenze zu Nordkorea ganz im Osten Chinas bis nach Xinjiang im Nordwesten der Volksrepublik. Ein Jahr lang waren sie an der Mauer unterwegs, bei den Menschen, die an ihr leben.

Bildquelle · hr