Puls 180: Arm trifft Reich

Der eine ist Prinz und vielfacher Millionär, der andere lebt am Existenzminimum und war fast 20 Jahre auf der Straße. Zwei Menschen aus Welten, die gegensätzlicher nicht sein können. Und eine Begegnung mit vielen Unbekannten. Sie wissen nur, dass sie jeweils einen Tag in der Lebenswelt des anderen verbringen werden - und dass diese Welt ganz anders ist als die eigene. Prinz Marcus von Anhalt lebt ein High-Society-Leben, jettet zwischen Frankfurt, Miami und Monaco. Er sammelt Luxusautos, fliegt mit einem Privatjet zu Parties und trägt Uhren im Wert von Einfamilienhäusern. Thomas Adam dagegen bettelte, jahrelang, nur so konnte er über den Tag kommen, heute lebt er von Hartz IV. Er weiß, wie es ist ganz unten zu sein.

Bildquelle: hr