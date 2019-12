Rückenschmerzen - was ein Bürojob mit dem Körper macht

Sitzen, Tippen, einseitige Körperhaltung. Folge: Jede vierte Krankschreibung im vergangenen Jahr ging auf eine Muskel oder Skelett-Erkrankung zurück - unter Rückenproblemen klagen hierzulande 65% der Arbeitnehmer, Kopfschmerzen haben 60% und unter Augenproblemen leidet fast die Hälfte der Büroarbeiter. Alles mögliche Folgen von täglicher Büroarbeit. mex, das Wirtschaftsmagazin, will wissen: Wie krank machen Bürojobs wirklich - und was investieren Arbeitgeber in die Gesundheit der Arbeitnehmer?

Bildquelle: hr