Pegida und der Mord an Walter Lübcke

Wie reagieren Pegida-Anhänger auf den Mord an dem CDU-Politiker Walter Lübcke? Jede Einzeltat, jeden Mord, begangen von einem Flüchtling, prangert Pegida an und macht aus Einzeltaten einen Generalverdacht. Aber über rechtsextreme Täter - Schweigen, Ausblenden, Verharmlosen. Einblick in eine Welt, in der es keine Opfer von rechter Gewalt gibt.

Bildquelle · dpa/Swen Pförtner