Die Berliner Philharmoniker live in der Waldbühne 2019

Open Air und seit Jahren ein Höhepunkt im Konzertkalender ist das alljährliche Saisonabschlusskonzert der Berliner Philharmoniker in der Waldbühne. Am 29. Juni ist es wieder so weit. Dieses Jahr verabschieden sie sich mit Tugan Sokhiev am Pult, der Mezzosopranistin Marianne Crebassa und Musik von Prokofjew und Ravel.

Bildquelle · rbb/EuroArts/Thomas Rosenthal