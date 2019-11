Besser als mit der Hand? Elektrische Zahnbürsten im Test

Zahnärzte empfehlen sie schon lange - die elektrische Zahnbürste. Im Handel werden entsprechende Produkte in einer Preisspanne von 18 bis 200 Euro angeboten - aber was taugen die? Das klärt die Stiftung Warentest in einem aktuellen Test. Außerdem wurden die dazugehörigen Auswechselbürsten getestet - sowohl die teuren Originalbürsten der Hersteller, als auch die günstigen von Drittanbietern.

