Wir haben ihn alle zuhause - den Hausstaub. Vor allem in den Wintermonaten haben wir das Gefühl, dass es doppelt so viel Staub ist, als in der anderen Jahreshälfte. Warum das so ist und wie wir möglichst einfach und auf natürliche Weise den Hausstaub reduzieren können, weiß Bianca Schuster.