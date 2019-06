Beim Klima prima - aber was wollen die Grünen noch alles?

In Umfragen sind die Grünen so stark wie nie. Jetzt wird sogar diskutiert, ob die Partei einen Kanzlerkandidaten braucht. Aber was kriegt der Bürger außer prima Klima, wenn er Grüne wählt? Und wie reagieren die Wähler, wenn´s ans Bezahlen geht? Zu Gast bei Frank Plasberg sind Katharina Schulze, Tilman Kuban, Juli Zeh, Claudia Kade und Florian Schroeder.

Bildquelle · dpa/Carmen Jaspersen