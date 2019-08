Aufruhr im Freibad: Vom Jugendstreich zum Terrorakt

"Massenprügeleien", "Terror" und "Schrecken" - in der Öffentlichkeit wurde ein Düsseldorfer Freibad zum "Angstraum": Von "60 aggressiven Migranten nordafrikanischer Herkunft" war die Rede, Besucher könnten sich kaum noch ins Bad trauen. Führende Politiker sprachen gleich von Rückführungen der Jugendlichen in ihre Heimatländer. Nach MONITOR-Recherchen bleibt von all dem nicht mehr viel übrig. Statt um einen Terrorakt handelte es sich eher um einen Jugendstreich. Doch darauf kommt es wohl nicht an. Wieder einmal wird deutlich: Wenn es um Stimmungsmache geht, zählen Fakten wenig.

Bildquelle · dpa/Jan-Philipp Strobel