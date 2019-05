Korrupte Eliten und EU-Subventionen: Wie Europa seine Feinde stärkt

In Osteuropa haben viele Gegner der EU jahrelang von EU-Subventionen profitiert, darunter auch Politiker EU-kritischer Regierungen. Beispielhaft lässt sich das in Rumänien beobachten. Dort hatte die Nationale Antikorruptionsbehörde jahrelang gegen zahlreiche Beamte und Politiker ermittelt - auch wegen Betrugs mit EU-Fördergeldern. Doch damit ist es offenbar vorbei: Die Chefin der Behörde wurde abgesetzt, die regierenden Sozialdemokraten wollen den Justizapparat radikal umbauen. Ein "Freifahrtschein für Korruption" und ein "Angriff auf den Rechtsstaat", warnen Kritiker. Es drohten "türkische Verhältnisse" - mitten in der EU.

Bildquelle · AP/Vadim Ghirda