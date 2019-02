Wer ist der schönste Jeck im Karneval? Donya — Unterwegs im Westen

Ohne Kostüm, kein Karneval. Aber was anziehen? Diese Frage stellt sich wahrscheinlich jeder Karnevalist. Donya arbeitet diesmal eine Woche mit in einem Karnevalsladen in Köln. Bernd Sondergeld führt sein Geschäft seit über 20 Jahren. Er berät Kunden, hilft ihnen bei den Kostümen, was zu wagen und aus sich rauszukommen. Sondergelds Laden ist das ganze Jahr geöffnet, oft arbeitet er da allein. Aber wenn Karneval ansteht, helfen ihm bis zu 10 Mitarbeiter. Die Kunden sind auf der Suche nach der besten Verkleidung. Dabei nehmen einige ein Kostüm von der Stange, andere investieren viel Geld für ein individuelles Stück. Und worauf freuen sich die Jecken am meisten an Karneval?