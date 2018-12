Um dem Weihnachtstrubel zu entgehen, flüchtet der grantige Bürgermeister Wolfgang Wöller in den Urlaub auf ein Kreuzfahrtschiff. Er kann ja nicht ahnen, dass auch Schwester Hanna, Schwester Felicitas und Schwester Agnes die große Fahrt antreten. So gut es eben geht, gehen die Lieblingsfeinde sich aus dem Weg. Während die Gottesfrauen sich um den kleinen Felix kümmern, der von seinem Papa vernachlässigt wird, verliebt Wöller sich in die schöne Isabella. Komödie mit Janina Hartwig und Fritz Wepper