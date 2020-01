Stellplatzsuche per App? Kein nerviges Rumkurven mehr in der Innenstadt? Daran arbeiten zahlreiche Städte in NRW. Die Stadt Wuppertal baut zum Beispiel gerade massenhaft Sensoren ein, damit in Zukunft angezeigt wird, wo noch ein Parkplatz frei ist. Aber auch kleinere Städte wie Monheim arbeiten am "Smart Parking".

Bildquelle: WDR / dpa